L'azienda finlandese Huhtamaki chiude le attività in Russia

14 Aprile 2022 - 17.16

Il gruppo finlandese Huhtamaki, che opera nel settore del packaging alimentare, avvia il processo di cessione delle sue attività in Russia. Lo rende noto il gruppo in un comunicato precisando che questa decisione fa seguito alla sospensione degli investimenti in Russia decisa dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Huhtamaki, si legge in una nota, ritiene “che l’attuale evoluzione della situazione e le prospettive a lungo termine in Russia impediranno la realizzazione della sua strategia di crescita e delle ambizioni a lungo termine nel paese. Huhtamaki continuerà a dare priorità agli investimenti che colgono le significative opportunità di crescita nel resto del mondo, in linea con le sue ambizioni globali e la strategia 2030”.

Huhtamaki ha quattro unità produttive in Russia, che occupano circa 700 persone. Le vendite nette in Russia rappresentano circa il 3% delle vendite nette totali del Gruppo. Huhtamaki valuterà i potenziali acquirenti e manterrà le sue operazioni durante questo periodo di transizione, in base alla disponibilità della catena di approvvigionamento, per soddisfare i suoi obblighi contrattuali e normativi e per salvaguardare dipendenti e clienti.