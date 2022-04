Elon Musk vuole comprarsi Twitter: fatta un'offerta da 43 miliardi di dollari

globalist

14 Aprile 2022 - 15.02

Preroll

Elon Musk vuole comprare tutto Twitter: l’uomo più ricco del mondo, CEO di Tesla e SpaceX che la scorsa settimana ha acquisito il 9,2 per cento delle azioni di Twitter, ha comunicato di aver fatto un’offerta di 43 miliardi di dollari per rimuovere l’azienda dal mercato azionario.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La proposta di Musk è contenuta in una lettera che è ora al vaglio delle autorità per il controllo dei mercati finanziari degli Stati Uniti. Musk definisce l’offerta come “la migliore e l’ultima possibile” e avverte che se non dovesse venire accettata dovrebbe “riconsiderare la mia posizione come azionista”.

Middle placement Mobile

Twitter è uno dei più grandi e importanti social network al mondo, con poco più di 200 milioni di iscritti che lo utilizzano giornalmente. Twitter ha faticato a rinnovarsi, ma al tempo stesso è diventato un’importante risorsa per avere notizie e informazioni di attualità, grazie alla presenza di leader di stato, personaggi pubblici e famosi in vari settori.