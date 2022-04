Sanna Marin e Magdalena Andersson a colloquio: il futuro di Finlandia e Svezia è nella Nato

globalist

13 Aprile 2022 - 14.51

Preroll

Sanna Marin e Magdalena Andersson, premier rispettivamente di Finlandia e Svezia, hanno discusso in un faccia a faccia il possibile ingresso nella Nato dei due paesi scandinavi. Marin ne ha dibattuto anche in parlamento. “Non possiamo dare una tempistica della decisione” afferma Marin, ma “parliamo di settimane, non di mesi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marin vorrebbe che contestualmente anche la Svezia si candidasse e ha dichiarato che ”Sarebbe una buona cosa se adottassimo scelte simili” la sua omologa svedese ha ribattuto che farà le sue valutazioni approfondite e rapide. Secondo i media svedesi una richiesta potrebbe arrivare per il summit di Madrid a fine giugno.

Middle placement Mobile

Sia in Svezia che in Finlandia, il dibattito sulla Nato è divampato dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha confermato al quotidiano Iltalehti che il governo sta preparando una domanda di adesione alla Nato. Alcune fonti, riprese dai media internazionali, hanno poi detto che una decisione per presentare domanda può essere presa durante la prima metà di maggio. Il primo ministro svedese Andersson ha dichiarato due settimane fa di non escludere in alcun modo l’adesione. La Nato ha segnalato che i due Paesi saranno accolti a braccia aperte.

Dynamic 1

Nel frattempo veicoli militari russi sono stati visti vicino al confine con la Finlandia. Un filmato, verificato da Sky News e pubblicato dai media internazionali, mostra lo spostamento di attrezzature militari, compresi i sistemi di difesa costiera, al confine tra Russia e Finlandia, in un apparente avvertimento.