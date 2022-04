Corea del Nord, manovra di Usa e Giappone con portaerei e superjet

globalist

13 Aprile 2022 - 11.50

Gli Stati Uniti si muovo a est nel Mar del Giappone, annunciando un’esercitazione militare congiunta con l’esercito nipponico. L’arsenale è composto dalla portaerei Uss Abraham Lincoln a propulsione nucleare e super jet quali gli F-35C, gli F/A-18E Super Hornet e aerei di allerta E-2D Hawk Eye.

Le manovre sono maturate tra le persistenti speculazioni che vedrebbero la Corea del Nord impegnata in provocazioni, come un altro lancio di missili balistici intercontinentali o di un test nucleare, in occasione degli eventi politici di questa settimana a Pyongyang, inclusi i festeggiamenti per i 10 anni al potere di Kim Jong-un e i 110 anni della nascita di Kim Il-sung, il fondatore dello Stato e nonno dell’attuale leader, in programma il 15 aprile.

“Le due Marine militari rafforzano la consapevolezza e le manovre in tutti i domini in un ambiente marittimo”, ha affermato la Settima Flotta con sede a Yokosuka, in Giappone, sui social media. “Operazioni bilaterali come questa rassicurano i nostri alleati e partner dell’impegno degli Stati Uniti a mantenere una regione Indo-Pacifica libera e aperta”.

Quelle in corso con le unità navali nipponiche, sono le prime manovre di portaerei Usa di questo tipo nel mare del Giappone dalla fine del 2017, quando le tensioni aumentarono alle stelle a causa della serie di provocazioni di Pyongyang, incluso il suo sesto test nucleare. A novembre 2017, infatti, il Pentagono inviò tre portaerei – Uss Ronald Reagan, Uss Nimitz e Uss Theodore Roosevelt – nell’area operativa del mar del Giappone, chiamata Korea Theatre of Operations (KTO), in una dimostrazione di forza senza precedenti contro la Corea del Nord.