Il principe saudita Salman investe 2 miliardi di dollari in un fondo di Jared Kushner, genero di Trump

11 Aprile 2022 - 19.56

La domanda è: chissà perché? E la risposta tutti la conoscono anche se nessuno dice quale sia perché è evidente.

Il fondo sovrano saudita, controllato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha investito 2 miliardi di dollari nella nuova private equity firm di Jared Kushner, sei mesi dopo che il genero di Donald Trump ha lasciato il suo incarico di consigliere della Casa Bianca.

Lo rivela il New York Times, citando documenti interni che testimoniano come vi fossero tra i membri del comitato che controlla il fondo diverse voci contrarie all’investimento considerato «eccessivo» anche alla luce «dell’inesperienza» del management di Affinity Fund.

Kushner non è l’unico ex membro dell’amministrazione Trump, che ha favorito in tutti i modi Riad anche, ed in particolare, quando il principe ereditario è stato coinvolto come mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, che ha beneficiato dei fondi sauditi. Nella società creata dall’ex ministro del Tesoro, Steven Mnuchin, la Liberty Strategic Capital, il fondo sovrano saudita ha investito un miliardo di dollari.

Il Times nota come l’investimento dei sauditi nella società di Kushner «che ha poca esperienza nel settore del private equity» – ma ebbe «un ruolo chiave nel difendere il principe saudita dopo che l’intelligence Usa concluse che aveva dato l’approvazione all’omicidio Khashoggi» – abbia avuto «condizioni più generose» di quello più piccolo fatto con Mnuchin, con una carriera di investitore alle spalle.