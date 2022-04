La Cina attacca la Nato: "Basta menzogne, non destabilizzi l'Asia come ha fatto con l'Europa"

globalist

11 Aprile 2022 - 18.21

L’estremismo verbale dei dirigenti dell’Alleanza atlantica sicuramente non aiuta. E infatti c’è stata una nuova durissima critica della Cina alla Nato, accusata di diffondere «menzogne e provocazioni» contro Pechino dopo le parole del segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Questi ha puntato il dito definendo la posizione della Cina «una seria minaccia» per le democrazie.

La Nato, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, «”ovrebbe smettere immediatamente di diffondere menzogne e provocazioni contro la Cina e abbandonare l’approccio conflittuale che traccia linee ideologiche”

“La Nato – ha proseguito il portavoce -ha già provocato caos in Europa. Non tenti di fare la stessa cosa in Asia o nel mondo”.