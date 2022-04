globalist

8 Aprile 2022 - 16.53

La Russia non sta fornendo alle famiglie le informazioni sui caduti in guerra in Ucraina: alle madri e alle mogli che si presentano alla basi militari per ottenere notizie sui loro cari viene detto di andare via.

Lo riporta Abc, secondo quanto è stato appreso da fonti americane.