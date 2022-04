Macron: "La guerra in Ucraina non si fermerà presto nel Donbass vedremo cose brutte"

globalist

8 Aprile 2022 - 10.17

Guerra in Ucraina, le prospettive di pace non sono buone: “Questa guerra non si fermerà nei prossimi giorni, ogni giorno che passa e ogni scena di guerra, insostenibile, rende più difficile quello successivo e non avremo la pace in Europa se non arriviamo a costruire il domani”: lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato dell’emittente radiofonica Rtl.

“È quasi sicuro che per Vladimir Putin la data del 9 maggio (l’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, ndr) debba essere il giorno per l’annuncio della vittoria e dunque credo che i russi concentreranno le loro forze nel Donbass, dove nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dovremo vedere delle scene molto difficili”, ha concluso Macron.