8 Aprile 2022 - 16.20

La capa di Fdi, Giorgia Meloni, ha commentato un altro attentato in Israele nel giro di poche settimane: “Quarto attentato in meno di un mese in Israele, stavolta in pieno centro a Tel Aviv. Ancora un terrorista che arriva in moto e apre il fuoco all’impazzata sulla folla inerme”.

La Meloni precisa: “Altri 2 morti, 13 nelle ultime settimane. Una scia di sangue inaccettabile e intollerabile, che alimenta il fondamentalismo e allontana inesorabilmente la pace“.