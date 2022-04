Ucraina, Zelensky critica la Ue: "Fermate la guerra, non possiamo più ritardare"

globalist

6 Aprile 2022 - 11.50

Le indecisioni occidentali sulle sanzioni con cui colpire la Russia per la guerra in Ucraina non sono più tollerabili, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Come ha detto intervenendo al Parlamento irlandese in collegamento da Kiev, il leader ucraino apprezza la scelta dell’Unione europea di decidere nuove sanzioni, ma chiede che siano ancora più «rigide» e in particolare considera «necessario un embargo su gas e petrolio per fermare Putin.

Vorrei chiedervi di convincere i partner dell’Ue a introdurre sanzioni più rigide contro la Russia per assicurarsi che la macchina da guerra russa si fermi». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento con il Parlamento irlandese. «Sono sicuro che l’intera Europa può fermare questa guerra e portare pace e stabilità nell’est dell’Europa. Non possiamo più ritardare

Sebbene l’Irlanda sia un Paese neutrale, «non siete rimasti neutrali al disastro e alle disgrazie che la Russia ha portato in Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video discorso rivolto alla Camera dell’Oireachtas (il Parlamento irlandese) «Sono grato a voi, ad ogni cittadino dell’Irlanda, grazie per aver sostenuto le sanzioni contro la Russia», ha aggiunto.

«Grazie per il sostegno umanitario e finanziario esteso al nostro Paese e grazie per esservi preoccupati del popolo ucraino che ha trovato riparo nella vostra terra»