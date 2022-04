Ucraina, la Cina a Borrell: "Le parole dell'Alto Commissario Ue sono irresponsabili"

globalist

6 Aprile 2022 - 12.15

La Cina respinge come “irresponsabili” le dichiarazioni dell’Alto Commissario per le Politiche Estere e di Sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borrell, che ieri aveva definito “un dialogo tra sordi” il summit di settimana scorsa tra Cina e Unione Europea, accusando i leader cinesi (il presidente Xi Jinping e il primo ministro Li Keqiang) di non volere parlare dell’Ucraina. I commenti di Borrell “sono incoerenti con i fatti”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, e Borrell “dovrebbe portare avanti i legami bilaterali basati sul consenso raggiunto al summit, invece di fare dichiarazioni irresponsabili”

Usando la scusa della crisi in Ucraina e del mantenimento della sicurezza dell’Asia-Pacifico, Usa, Gran Bretagna e Australia «si alleano sulle armi ipersoniche, aumentando il rischio di proliferazione nucleare e intensificando la corsa agli armamenti su cui le nazioni asiatiche dovrebbero rimanere» vigili. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, all’indomani dell’iniziativa congiunta annunciata dai tre Paesi sullo sviluppo congiunto di missili ipersonici – di cui sarebbero dotati Cina e Russia – nell’ambito dell’alleanza militare a tre e nota come Aukus.

