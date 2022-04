Majorino (Pd): "Lega, Le Pen, Afd, denunciamo le complicità di Putin con l'estrema destra europea"

globalist

Putin, un reazionario di destra, omofobo e legato al peggiore tradizionalismo religioso. Ma c’è ancora chi pensa che alla guida della Russia ci sia un ‘eroe del socialismo’ e non uno Zar, duce del nuovo estremismo nazionalista e di destra.

“Abbiamo chiesto di discutere sulle relazioni che in questi anni Putin ha avuto con diversi partiti della destra europea perché è fondamentale, specie in queste settimane tragiche di guerra, che sia fatta chiarezza sulle gravissime complicità a cui abbiamo assistito” dichiara Pierfrancesco Majorino, coordinatore del gruppo S&D nella Commissione speciale sulle interferenze straniere nei processi democratici, commentando il dibattito su cooperazione e analogie fra il regime di Putin e i movimenti di estrema destra che si è appena svolto in Parlamento Europeo.

“Sono tanti, troppi, in questi anni i casi di interferenza russa e quasi tutti hanno visto il coinvolgimento di partiti di destra: la Lega in Italia, il Rassemblement National in Francia, l`Fpo in Austria o Afd in Germania, fino ad arrivare alle posizioni attuali di Orban” continua Majorino “Salvini e Le Pen portano sulle proprie spalle l’enorme responsabilità di aver costruito legami politici pericolosi e oscuri, in queste settimane nelle quali la guerra contro il popolo ucraino porta distruzione e dolore noi pretendiamo che i vari Salvini e Le Pen dicano ‘Su Putin e con Putin abbiamo sbagliato tutto’ “.

“Il legame di Putin con l’estrema destra europea non è casuale, ed é passato per una comunanza di intenti in nome del sovranismo e del nazionalismo, da sempre la migliore benzina per la guerra, negli anni si è tentato di costruire una sorta di internazionale sovranista, con Putin come punto di riferimento assoluto, che ha avuto come peggior nemico l´Europa libera e democratica. Ora è arrivato il momento di smascherare e rompere questi legami.”

Conclude Majorino ” La guerra di Putin sta portando morte, distruzione e Putin è un pericoloso carnefice che colpisce degli innocenti e reprime il dissenso interno. Tutte cose rispetto alle quali ci devono e ci dovranno essere comportamenti limpidi.”