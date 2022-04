Usa, due sparatorie in 24 ore, a Sacramento e a Dallas: 7 morti e 35 feriti

globalist

3 Aprile 2022 - 18.08

Preroll

Due sparatorie di massa in 48 ore negli Stati Uniti, una a Sacramento, in California, e un’altra a Dallas, in Texas. Ci sono in totale 7 morti e almeno 35 feriti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Sacramento la sparatoria è avvenuta in centro e secondo il bilancio ufficiale della polizia locale, sono state colpite 15 persone, di cui almeno sei morte. La polizia non sa ancora se una o più persone siano coinvolte nella sparatoria e ha chiesto aiuto ai testimoni per identificare i responsabili. Il capo della polizia locale, Kathy Lester, ha lanciato un appello anche a chiunque abbia filmato la scena perché contatti le autorità.

Middle placement Mobile

La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, verso la chiusura dei bar, quando la polizia è stata avvertita della presenza di una persona che stava sparando nell’area tra la decima strada e K Street. Alcuni testimoni hanno parlato di un uomo in un’auto che ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante “El Santo”, prima di dileguarsi.

Dynamic 1

A Dallas invece la sparatoria è avvenuta durante un concerto. Una persona è rimasta uccisa. Nel corso della sparatoria altre 10 persone sono state colpite e trasportate in ospedale. Tre di loro sono minorenni. Le indagini sono ancora in corso.