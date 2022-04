Il Papa a Kiev subito dopo Malta? L'ipotesi diventa sempre più concreta

globalist

2 Aprile 2022 - 12.15

Preroll

Il Papa in Ucraina subito dopo il viaggio a Malta? L’ipotesi diventa sempre più concreta e lo stesso fatto che Francesco ne abbia parlato è la dimostrazione che si tratta più di una idea.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma veniamo alla cronaca: è allo studio un viaggio del Papa a Kiev. Lo ha detto lo stesso Papa ai giornalisti in volo verso Malta, come riferisce Tv 2000.

Middle placement Mobile

Bergoglio, claudicante a causa del dolore al ginocchio, è salito e sceso dall’aereo che lo ha portato a Malta con un elevatore apposito. E’ la prima volta che succede con Francesco.

Dynamic 1

Ai giornalisti in volo che hanno chiesto al Papa sul suo dolore al ginocchio che lo ha costretto prudentemente ad utilizzare un elevatore per salire e scendere dall’aereo che lo portava a Malta, Bergoglio ha risposto che il suo dolore per la guerra in Ucraina è così grande che “in certi giorni il dolore al ginocchio non lo sento proprio”.

Ma torniamo al viaggio a Kiev: secondo l’analisi fatta da qualificati ambienti vicini al Vaticano, l’uscita allo scoperto del Papa è un chiaro segnale che l’ipotesi sia molto concreta ed è molto probabile che ci sia stato anche qualche scambio informale con la Russia, visto che in programma c’è un incontro tra Bergoglio e il patriarca di Mosca Kirill I che sulla guerra di Putin ha avuto parole di sostegno.

Dynamic 2

La situazione è in evoluzione, vediamo.