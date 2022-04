Guerra in Ucraina: Turchia probabile sede di un incontro tra Putin e Zelensky (se mai ci sarà)

globalist

2 Aprile 2022 - 22.56

Speriamo che l’incontro arrivi, perché a quel punto vorrà dire che il cessate il fuoco sarà vicina e si risparmieranno vittime. Un eventuale faccia a faccia tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia. Lo sostiene oggi Interfax Ucraina.

Ieri, in telefonate col presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Putin e Zelensky hanno confermato apparentemente un interesse per tenere l’incontro in un prossimo futuro, scrive Interfax Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dal canto suo, ha affermato oggi in un’intervista alla tv bielorussa, ripresa dall’agenzia di stampa Ria Novosti, che Kiev non ha voluto continuare i negoziati in Bielorussia, quindi ha chiarito che, dal punto di vista di Mosca “l’obiettivo è che, a Istanbul o ovunque, i negoziati continuino”.