Ucraina, Macron riceve all’Eliseo il sindaco di Melitopol che era stato rapito dai russi

1 Aprile 2022 - 16.58

Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo Ivan Fedorov, il sindaco di Melitopol, città nel sud dell’Ucraina bombardata e occupata dai russi, che era stato rapito e poi rilasciato dalle forze di Putin, insieme con quattro deputati ucraini. Questo incontro precede una nuova telefonata del presidente francese al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

“Siamo felici di vederti qui, libero, e non oso immaginare che cosa hai passato, eravamo tutti sconvolti quando sei stato rapito”, ha detto il presidente francese al politico ucraino.

Ivan Fedorov è stato ricevuto in particolare due giorni fa dal presidente del Senato francese, Gerard Larcher. “Accogliervi significa anche dirvi, al di là di quello che siamo stati in grado di fare per un mese, che continueremo i nostri sforzi al vostro fianco”, ha aggiunto il presidente francese. Dopo che Fedorov è stato rapito l’11 marzo, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz di aiutarlo a liberarlo.