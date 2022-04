Ucraina, Lavrov: "Mosca intensificherà gli sforzi per uscire dal sistema di pagamenti in dollari"

globalist

1 Aprile 2022 - 13.10

Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, dopo aver incontrato a Nuova Delhi la controparte indiana, S. Jaishankar, ha precisato i contorni della strategia di Mosca sui pagamenti: “La Russia ha messo a punto un sistema per i pagamenti in valuta locale degli scambi con i Paesi come l’India e gli sforzi per uscire dal sistema di pagamenti in dollari si intensificheranno”.

La Russia, ha poi aggiunto il ministro di Putin, sta esplorando modalità per evitare ostacoli al commercio bilaterale con alleati e partner. Inoltre, su un eventuale intervento dell’India nella questione della guerra in Ucraina, Lavrov ha precisato: “Non ho sentito di una mediazione dell’India nella crisi ucraina, ma sono aperto all’intervento di Delhi. Apprezziamo che stia considerando la situazione nella totalità dei fatti e non solo da un punto di vista unilaterale”.