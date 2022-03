Gotland, cresce la preoccupazione per i bombardieri russi nell’isola svedese

globalist

31 Marzo 2022 - 11.40

Preroll

Gotland è un’isola svedese che lo scorso 2 marzo è stata protagonista di un inquietante avvistamento.

Due aerei russi equipaggiati con armi nucleari avrebbero, infatti, violato lo spazio aereo. Lo riferisce il canale televisivo svedese TV4, citato dall’Ukrainian Pravda.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’aviazione svedese, che a causa della guerra ha aumentato il livello di attenzione, ha notato in anticipo che i piloti russi si stavano dirigendo a Gotland. La violazione dello spazio aereo svedese è durata circa un minuto. In risposta, l‘aviazione del Paese ha fatto alzare in volo due caccia JAS 39 Gripen.

Middle placement Mobile

Secondo i media svedesi, è stato confermato che gli aerei russi erano dotati di testate nucleari. Le forze armate svedesi hanno affermato che la violazione era intenzionale.