Gas: Germania e Francia pronte a interrompere le forniture di Mosca dopo il 'ricatto' di Putin sui rubli

31 Marzo 2022 - 16.18

Si va verso la crisi energetica? Gli scenari sembrano preoccupanti dopo la forzatura di Putin che oggi ha smentito le rassicurazioni date ieri.

“Dobbiamo prendere in considerazione tutti gli scenari, dobbiamo prepararci perché domani potrebbe non esserci più il gas russo'”.

Lo ha detto il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire in una conferenza stampa con il ministro dell’economia tedesca Robert Habeck al termine di un incontro bilaterale. Per domani Le Maire intende il prossimo futuro. Entrambi i ministri hanno ribadito che i contratti per le forniture russe saranno pagati nella valuta concordata e non in rubli. `E´ determinante che i contratti siano rispettati, eviteremo di dare segnali che saremo oggetto di ricatto da parte di Putin, lo eviteremo a tutti i costi’, ha detto Habeck.