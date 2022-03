Conte duro: "Chi mi dà del filo-Putin gioca sporco"

globalist

31 Marzo 2022 - 17.22

Nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram il leader del M5s Giuseppe Conte ha dichiarato che “per quanto riguarda il conflitto ucraino, l’unica soluzione è politica, politica, politica. Sapete cosa significa soluzione politica? Pace, pace, pace”.

“Come si raggiunge la pace? Stiamo tutti attenti – ha proseguito – a come parliamo, a come ci comportiamo, la comunità internazionale deve lavorare all’unisono per indirizzare la ripresa dei negoziati verso una soluzione pacifica che ovviamente riconosca il diritto all’autodeterminazione dell’Ucraina”.

“Sapete quale accusa mi sono dovuto beccare in questi giorni, diffusamente da tanti commentatori? Che sono filo-putiniano, che il M5S è filo-putiniano. Ma vi chiedo: vi risulta mai che io abbia compiuto un atto contrario all’interessse nazionale e favore della Russia e di Putin?”, ha detto ancora l’ex presidente del Consiglio.

“Ma noi dall’inizio abbiamo condannato fermamente l’aggressione militare della Russa e di Putin. Se un secondo dopo abbiamo chiarito che eravamo a favore dell’Ucraina e di tutti i sostegni finanziari e umanitari. Perché questo? Perché in politica si gioca sporco. Si approfitta del fatto di avere buone entrature con i mass media, di poter scrivere su un giornale queste fandonie denigratorie”, ha concluso Conte.