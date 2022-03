Ucraina, la denuncia dell'Oms: "82 attacchi russi alle strutture sanitarie"

globalist

30 Marzo 2022 - 16.33

L’Ufficio dell’Oms in Ucraina ha riportato che gli attacchi russi all’assistenza sanitaria sono saliti a 82: il bilancio delle vittime è di 72 morti e 43 feriti, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità ha verificato e confermato altri 8 attacchi alla sanità.

Attacchi che “devono fermarsi”, è l’appello della sezione locale Oms, perché “privano le comunità dei servizi sanitari essenziali e delle cure salvavita urgentemente necessarie”.

Secondo l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Salute l’impatto di un mese di conflitto sul sistema sanitario dell’Ucraina è stato “devastante” diventando sempre più difficile garantire assistenza sanitaria alla popolazione ucraina.

“Le infrastrutture sanitarie distrutte e l’interruzione delle catene per le forniture mediche rappresentano una grave minaccia per milioni di persone”. Le terapie per la cura delle malattie croniche “sono quasi completamente sospese”.