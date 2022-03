globalist

30 Marzo 2022 - 18.45

Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha parlato oggi di “crimini di guerra” commessi in Ucraina in un lungo atto d’accusa contro le azioni compiute dall’esercito russo dopo l’invasione dell’Ucraina.

Gli attacchi indiscriminati e su larga scala compiuti dalle forze armate russe “potrebbero essere crimini di guerra”, ha affermato Michelle Bachelet davanti al Consiglio per i diritti umani, utilizzando il condizionale per convenzione, ma lasciando pochi dubbi.