Attacco al cuore d'Israele: l'Isis dichiara guerra

Umberto De Giovannangeli

30 Marzo 2022 - 17.52

Tre attacchi in una settimana: 11 morti, decine i feriti. Globalist lo aveva anticipato nei giorni scorsi: l’Isis sfida Israele. E lo fa con l’arma del terrore.

Escalation di attacchi

Israele è sotto choc. La paura torna a scandire la quotidianità dello Stato ebraico. A darne conto, su Haaretz, è il più autorevole analista militare israeliano: Amos Harel.

Scrive Harel: “Israele sta affrontando una crisi di sicurezza. Questo è già un vero e proprio assalto terroristico, il peggiore che Israele abbia vissuto in sei anni. In una settimana ci sono stati tre attacchi – a Be’er Sheva, Hadera e, martedì sera, a Bnei Brak – in cui sono stati uccisi 11 israeliani e altre decine sono stati feriti. In tre diverse occasioni, i terroristi sono riusciti a raggiungere il cuore delle città all’interno di Israele e a portare avanti campagne di massacro senza ostacoli. Nessuno degli attacchi è stato preceduto da avvertimenti dell’intelligence. Per ora, i terroristi sembrano essere un passo avanti ai servizi di sicurezza, che sembrano ancora brancolare nel buio. Il senso di sicurezza personale degli israeliani ha subito un duro colpo. A giudicare dai risultati iniziali dell’indagine di martedì, una delle paure principali che era nell’aria dall’attacco di Be’er Sheva – che gli attacchi degli arabi israeliani avrebbero scatenato attacchi imitativi da parte dei palestinesi della Cisgiordania – si è avverata. Entrambi gli uomini armati nell’attacco di martedì erano della zona di Jenin. Uno è stato colpito e ucciso, l’altro è stato arrestato.

Qualcuno li ha trasportati nel centro di Israele e li ha armati con fucili d’assalto M16. Questa volta è improbabile che l’attacco sia stato un cosiddetto attacco da lupo solitario, effettuato da individui che non sono affiliati a un’organizzazione terroristica.

Gli assassini che li hanno preceduti, a Be’er Sheva e a Hadera, avevano un denominatore comune. Erano sostenitori israeliani dell’organizzazione dello Stato Islamico, e due dei tre erano addirittura stati in prigione per essere stati in contatto con gli agenti dello Stato Islamico all’estero. Il servizio di sicurezza Shin Bet avrebbe dovuto avere tutti e tre sotto stretta sorveglianza.

Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare se c’era qualche connessione precedente tra il killer di Be’er Sheva e i due terroristi di Hadera. E negli ultimi giorni, molte persone sospettate di avere legami con lo Stato Islamico sono state arrestate nella regione del Triangolo del nord. Ma sembra già chiaro che l’attacco di Bnei Brak è stato un attacco di imitazione. Quasi prevedibilmente, il nuovo falò terroristico si è diffuso nei territori.

Questa serie di attacchi terroristici richiede uno sforzo e un’attenzione eccezionali da parte del governo e di tutti i servizi di sicurezza, sia in Israele che nei territori.

Fino a martedì sera, era possibile attenersi alla politica che in vista del mese di Ramadan, che inizia la prossima settimana, le restrizioni di movimento sui palestinesi sarebbero state allentate e più di loro avrebbero ricevuto permessi per lavorare in Israele, dato che gli autori degli attacchi venivano tutti da dentro Israele. Ora, però, il governo non avrà altra scelta che modificare questa politica. Il primo ministro Naftali Bennett sta senza dubbio affrontando la sua più grande prova da quando è entrato in carica a giugno. Recentemente è risultato positivo al coronavirus ed è stato bloccato a casa negli ultimi giorni. Il fatto che abbia detto molto poco e che il gabinetto di sicurezza non sia stato convocato, non rafforza la sua immagine di persona che ha il controllo della situazione. Che sia un caso o no, l’attacco di Hadera è avvenuto nel 20° anniversario del massacro al Park Hotel di Netanya, in cui un terrorista palestinese ha ucciso 30 israeliani durante un seder di Pesach. Questo ha portato il governo a lanciare l’operazione Scudo Difensivo in Cisgiordania. Per molti israeliani, quei giorni sono stati un trauma che non hanno interesse a rivivere. Molti altri sono troppo giovani per ricordare quell’atrocità.

Una differenza ora è la quantità di filmati disponibili e la rapidità con cui raggiungono i social media e poi, in una versione più curata, i media tradizionali. Ci sono telecamere di sicurezza ad ogni angolo di strada oggi, e quello che non catturano, i passanti lo filmano con i loro cellulari.

Questi filmati infiammano la paura e aumentano la pressione sul governo affinché agisca rapidamente e con decisione. E naturalmente, l’opposizione lo vede anche come un’opportunità per mettere in imbarazzo Bennett e i suoi colleghi di gabinetto, il ministro degli esteri Yair Lapid e il ministro della difesa Benny Gantz.

Nei prossimi giorni, probabilmente vedremo altre manifestazioni tempestose, richieste di vendetta e forse attacchi ai palestinesi e agli arabi israeliani. Cose simili sono successe lo scorso maggio durante la guerra Hamas-Israele nella Striscia di Gaza.

La recente ondata di attacchi terroristici è la peggiore dall’ondata di accoltellamenti e attacchi con veicoli iniziata nell’autunno 2015 e continuata per circa sei mesi. Noi dell’industria dell’informazione abbiamo chiamato quell’ondata la terza intifada, ma si è rivelata un termine improprio. Gli attacchi sono diminuiti grazie agli sforzi congiunti di Israele e dell’Autorità Palestinese e anche perché lo Shin Bet e le Forze di Difesa Israeliane hanno sviluppato tecnologie e metodi di lavoro per identificare in anticipo gli attacchi pianificati dei “lupi solitari”.

Può essere che questa volta i terroristi siano più attenti e lascino meno segni di preavviso sui social media. Ma già ora è chiaro che ci vorrà uno sforzo significativo per rimettere questo genio nella bottiglia, in particolare quando i video degli attacchi terroristici sono disponibili per la visione sui social network e siti web palestinesi, incoraggiando altri a seguirne l’esempio.

La situazione è complicata dal calendario: La Giornata della Terra è mercoledì, mentre il Ramadan dovrebbe iniziare sabato sera. Nel 2020, il primo blocco del coronavirus in Israele e nei territori ha interrotto il culto per i musulmani palestinesi. Nel 2021, l’accesso dei palestinesi al Monte del Tempio è stato quasi completamente bloccato a causa dell’Operazione Guardiani delle Mura. Quest’anno, le sensibilità sono amplificate a causa della confluenza di Ramadan, Passover e Pasqua, che accade solo una volta ogni dieci anni circa.

Almeno, i messaggi che arrivano tramite l’intelligence egiziana e l’inviato del Qatar in Israele segnalano che Hamas è interessato questa volta a garantire la tranquillità a Gaza. Anche l’AP teme ciò che sta arrivando. Il summit tra il re giordano Abdullah e il presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah riflette le loro preoccupazioni comuni: Sono interessati alla tranquillità durante il Ramadan e temono che l’attrito tra israeliani e palestinesi rappresenti una minaccia al loro dominio. Martedì, Gantz ha visitato Abdullah ad Amman. La settimana scorsa, il ministro della Pubblica Sicurezza Omer Bar-Lev era lì e mercoledì sarà il turno del presidente Isaac Herzog nella capitale giordana. Questo è un assalto diplomatico senza precedenti e insolitamente pubblico. Testimonia quanto sia in gioco.

Giornata della Terra a Gaza City

Hamas ha organizzato una grande manifestazione sulla spiaggia di Gaza City per la Giornata della Terra mercoledì. Sembra che la relativa distanza dal confine con Israele avesse lo scopo di permettere alla leadership dell’organizzazione di controllare ciò che stava accadendo. Tuttavia, almeno altre tre manifestazioni più piccole si sono tenute vicino alla recinzione. Più di una volta tali proteste hanno portato a un assalto di massa alla recinzione stessa e a tentativi di sfondarla e di attaccare i soldati israeliani. L’Idf si sta dispiegando in numero relativamente grande sulla lunghezza della recinzione, aumentando il numero di cecchini e posizionando gli ufficiali superiori sul campo. Le truppe hanno ricevuto l’ordine di usare la massima moderazione possibile per evitare l’inutile uccisione di manifestanti, che potrebbe a sua volta portare ad un’ulteriore escalation. Dopo l’attacco ad Hadera, il capo di stato maggiore Aviv Kochavi ha deciso di aumentare significativamente il numero di truppe del Comando Centrale. Due battaglioni di coscritti sono stati schierati vicino alla Linea Verde nella zona di Jenin e Qalqilyah-Tul Karm. Altri due sono stati collocati più in profondità in Cisgiordania – nelle aree di Ramallah e Nablus, dove di recente si è verificato un numero maggiore di attacchi. L’esercito dice che rafforzare la sua presenza in queste aree per prevenire un’escalation equivale a un raddoppio della forza su scala doppia dopo che è già iniziata. Tuttavia, l’aumento del dispiegamento non ha impedito l’attacco di martedì sera. È probabile che presto saranno portati altri rinforzi.

L’Idf spera che la massiccia presenza di forze, che viene introdotta in modo ordinato, aiuterà a scoraggiare ulteriori attacchi durante il Ramadan. Tutti i battaglioni di stanza ora in Cisgiordania sono di leva. Se non ci sarà un’escalation significativa, non ci sarà bisogno di chiamare unità di riserva per unirsi a loro in prossimità di Pasqua. Negli ultimi mesi, c’è stata un’intensificazione dell’attività antiterroristica in Cisgiordania, con più di 800 palestinesi arrestati dall’Idf e dallo Shin Bet dall’inizio dell’anno. Ora ci si aspetta che il numero cresca molto di più”.

I numeri.

Sulla pericolosità della nuova minaccia jihadista c’è assoluta convergenza di vedute tra l’intelligence di Tel Aviv e gli analisti palestinesi. A variare sono le dimensioni del fenomeno di proselitismo pro-Isis in Palestina. Per i servizi segreti interni di Israele, i miliziani Isis operanti nella sola Striscia di Gaza sarebbero almeno 600, fonti vicine a Fatah della al-Azhar University di Gaza li quantificano in 4000-5000 membri, suddivisi in 350 cellule che rispondono ad un comando unificato. Sono loro la spina nel fianco di Hamas, i veri competitori per la leadership della “Resistenza” al “nemico sionista”.

Tra i gruppi più attivi, confluiti nelle fila del’Is-Palestina, c’è Tawhid wa al-Jihad (Monoteismo e Jihad), che ha rivendicato l’uccisione (15 aprile 2011) del cooperante e attivista per i diritti umani italiano Vittorio Arrigoni.

Una delle roccaforti dell’Is-Palestina è Rafah, nella parte meridionale della Striscia, da sempre culla dell’estremismo radicale armato palestinese. Qui, nei cinquanta giorni della Terza guerra di Gaza, sono comparsi i primi ritratti di al-Baghdadi. E sempre a Rafah, nella moschea Ibn-Taymiyah, cinque anni fa prese la parola Abdul-Latif Moussa, meglio conosciuto nel mondo jihadista come Abu al-Noor. A fagli da cordone di sicurezza, vestiti di nero, c’erano mujahiddin armati appartenenti a Jund Ansar Allah (Soldati dei Seguaci di Dio). Egli annunciò la creazione di “Al-Imarat al-Islamiyah fi Aknaf Beytul Maqdas”, altrimenti noto come “Emirato Islamico a Gerusalemme”, del quale si dichiarò il primo emiro. Cinque anni dopo, il testimone passa ad un “Califfo” molto più potente e agguerrito. Una presenza, quella dell’Isis, documentata anche in un video su YouTube nel pieno della terza guerra di Gaza. Il filmato, intitolato “Mujiahiddin dello Stato islamico lanciano razzi contro gli Ebrei”. Il video mostrava almeno 10 razzi lanciati contro le città frontaliere dello Stato ebraico. Sempre su YouTube, alcuni miliziani di Gaza, a volto coperto, vestiti di nero e armati di kalashnikov hanno giurato “fedeltà” all’Isis. E che il supporto all’Isis sia in crescita tra gli abitanti di Gaza, soprattutto tra i giovani, è evidente dai messaggi di sostegno apparsi su Twitter e YouTube, e nei social forum. E una rete attiva pro-Isis agisce anche nelle carceri proprio per reclutare giovani palestinesi senza speranza, senza futuro, che non si riconoscono più nelle organizzazioni tradizionali palestinesi e che hanno come fine la vendetta piuttosto che la realizzazione di un progetto politico-terroristico. L’Is recluta tra i giovani protagonisti dell’”Intifada dei coltelli”: “La cifra di questi atti di ribellione è la disperazione, è la frustrazione che anima migliaia di giovani costretti a sopravvivere circondati da Muri o imprigionati a Gaza”, annota Hanan Ashrawi, più volte ministra dell’Autorità nazionale palestinese, paladina dei diritti umani nei Territori, sostenitrice della protesta non violenta e della disobbedienza civile. “Quando la diplomazia internazionale rinuncia ad agire, quando viene meno ogni prospettiva di dialogo, quando a Gerusalemme Est prosegue la “pulizia etnica” della popolazione araba, allora – aggiunge Ashrawi – ciò che resta è solo un desiderio di vendetta. È tragico, ma è così”. E l’Isis, più di Hamas, può intercettare questo “desiderio” di morte. I giovani pronti a farsi strumento di morte sono i figli del disincanto, della perdita di speranza in un futuro “normale” – riflette, Sari Nusseibeh, il più autorevole intellettuale palestinese, già rettore dell’Università al Quds di Gerusalemme Est. “Di Israele hanno conosciuto solo le barriere di filo spinato, i check point che spezzano in mille frammenti la Cisgiordania. Alcuni guardano con interesse verso il Daesh . Ma i più – conclude Nusseibeh – sono animati da un misto di rabbia e di delusione. Avrebbero bisogno di un progetto in cui credere, di segnali concreti che dicano loro che un’altra via è percorribile. Ma tutto ciò è lontano dal manifestarsi”. E allora a manifestarsi è il “ Califfo”. “La Palestina non sarà la vostra terra né la vostra casa ma il vostro cimitero”. Con queste parole Abu Bakr al-Baghdadi aveva minacciato Israele in un messaggio audio diffuso in rete il 26 dicembre 2015. “Gli ebrei pensavano che avessimo dimenticato la Palestina e pensavano di essere riusciti a distrarre la nostra attenzione – aveva aggiunto al-Baghdadi -. Assolutamente no, non abbiamo dimenticato la Palestina nemmeno per un momento e con l’aiuto di Allah non la dimenticheremo. Presto, molto presto, avvertirete la presenza dei combattenti della Jihad”.

Una presenza che sette anni dopo, si è materializzata. Con il suo carico di morte.