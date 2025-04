La propaganda del terrore: come l’estremismo islamico viaggia sul web

globalist Modifica articolo

13 Aprile 2025 - 13.19

Dopo il suo arresto, la madre di un dodicenne è rimasta sconvolta nell’apprendere che suo figlio aveva imparato tecniche per uccidere e si era immerso in video di decapitazioni e torture così cruenti da far distogliere lo sguardo persino ai funzionari giudiziari francesi più esperti. La donna ha riferito agli investigatori di aver creduto che il figlio passasse le ore chiuso in camera a giocare ai videogiochi o a fare i compiti.

Il percorso del bambino verso gli angoli più oscuri di internet è iniziato in modo innocente, con ricerche online sull’Islam dopo che una zia gli aveva regalato un Corano, ha spiegato il suo avvocato. Da lì, ulteriori ricerche, algoritmi che guidano le esperienze online degli utenti e la curiosità del ragazzo lo hanno condotto a chat criptate e a propaganda ultraviolenta diffusa da militanti dello Stato Islamico e altri gruppi estremisti, che si insinuano nelle menti dei più giovani attraverso app, videogiochi e social media.

Paul-Edouard Lallois, il procuratore francese che lo scorso agosto ha ottenuto la condanna del ragazzo per due capi d’accusa legati al terrorismo, ha dichiarato che le migliaia di immagini e contenuti estremi visionati dal bambino hanno distorto a tal punto la sua percezione del mondo e del bene e del male che “ci vorranno anni e anni di lavoro per aiutarlo a ritrovare un equilibrio normale”. Il procuratore ritiene che, se non fosse stato fermato, il ragazzo avrebbe potuto trasformarsi in un “soldato completamente disumanizzato”, rischiando di unirsi agli adolescenti radicalizzati digitalmente in Francia e altrove, che pianificano attacchi terroristici o esprimono sostegno all’estremismo. La vasta raccolta di contenuti violenti accumulati dal ragazzo, diversi terabyte di dati, includeva tutorial video su come fabbricare bombe.

Una minaccia globale emergente

In tutta Europa e oltre, il quadro è simile: le agenzie antiterrorismo si confrontano con una nuova generazione di attentatori, pianificatori e seguaci dell’estremismo, più giovani che mai, nutriti da contenuti ultraviolenti e potenzialmente radicalizzanti, consumati dietro gli schermi. Alcuni entrano nel radar della polizia solo quando è troppo tardi, con un coltello in mano, mentre compiono un attacco.

Olivier Christen, procuratore nazionale antiterrorismo francese, che gestisce le indagini più gravi del Paese, ha constatato un aumento della minaccia. La sua unità ha accusato preliminarmente di reati legati al terrorismo solo due minori nel 2022. Il numero è salito a 15 nel 2023 e a 19 l’anno scorso. “Alcuni sono davvero molto giovani, intorno ai 15 anni, un fenomeno quasi inedito fino a due anni fa”, ha detto Christen in un’intervista all’Associated Press, sottolineando l’efficacia della propaganda diffusa dalle organizzazioni terroristiche, abili nel colpire questa fascia d’età.

La rete di intelligence “Five Eyes”, che comprende Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ha lanciato un raro allarme pubblico a dicembre, chiedendo un’azione collettiva e avvertendo che “i minori radicalizzati possono rappresentare una minaccia terroristica credibile come gli adulti”. In Germania, una task force del Ministero dell’Interno, istituita dopo accoltellamenti di massa lo scorso anno, si concentra sulle reti sociali degli adolescenti per contrastare il loro crescente ruolo nella radicalizzazione. In Francia, l’agenzia di sicurezza interna DGSI riferisce che il 70% dei sospetti detenuti per presunti complotti terroristici ha meno di 21 anni.

In Austria, le autorità hanno riferito che un diciannovenne arrestato ad agosto, insieme a un diciottenne e un diciassettenne, per un presunto complotto ispirato all’ISIS contro un concerto di Taylor Swift, si era radicalizzato online. Lo stesso vale per un quattordicenne sospettato di sostenere l’ISIS, fermato a febbraio per un presunto piano di attacco a una stazione ferroviaria di Vienna. In Belgio, l’agenzia di intelligence VSSE ha indicato che quasi un terzo dei sospetti detenuti per pianificazione di attacchi tra il 2022 e il 2024 erano minori, il più giovane di soli 13 anni. La propaganda estremista, si legge in un loro rapporto di gennaio, è “a un clic di distanza per i giovani in cerca di identità o scopo”, con una radicalizzazione che avviene a velocità “fulminanti”.

Un percorso da pornografia a propaganda jihadista

Gli investigatori antiterrorismo spiegano che la radicalizzazione online di un bambino può richiedere solo pochi mesi. I ragazzi, abili nel coprire le proprie tracce e aggirare i controlli parentali, spesso sfuggono al monitoraggio. La madre del dodicenne non aveva idea che suo figlio consultasse contenuti estremisti, ha riferito l’avvocato della famiglia, Kamel Aissaoui, all’Associated Press.

A differenza delle generazioni precedenti di militanti, più facili da tracciare perché interagivano nel mondo reale, i loro successori operano spesso solo in spazi digitali, utilizzando chat criptate per mascherare identità e attività. “Vivono sui loro telefoni, tablet, computer, in contatto con persone che non conoscono”, ha detto un alto funzionario di un’agenzia di intelligence europea, parlando in anonimato con l’Associated Press per discutere del lavoro di contrasto all’attività estremista illegale.

Per alcuni, il processo inizia con pornografia violenta o un’attrazione per immagini cruente, spiegano gli investigatori. Da lì, pochi clic possono condurre a video di omicidi di cartelli messicani e, infine, a decapitazioni, sgozzamenti e torture jihadiste, in filmati spesso ben prodotti, con musica, condivisi in gruppi di chat. “Spesso sono grandi consumatori di tutto ciò che circola sul web, soprattutto di contenuti proibiti”, ha detto Christen. “È una sorta di reazione a catena che li porta all’ultraviolenza diffusa dai movimenti jihadisti”.

Bambini di ogni estrazione

L’avvocato Aissaoui ha riferito che il processo è stato così duro per il dodicenne che l’udienza è stata interrotta due volte perché il ragazzo era sconvolto. Ha aggiunto che il bambino non è violento ed è stato semplicemente vittima di app e strumenti digitali che espongono i minori a contenuti estremisti. “È stato indirizzato da un sito all’altro, fino a imbattersi in cose che non avrebbe mai dovuto vedere”, ha detto.

Il ragazzo è ora in una struttura residenziale senza accesso ai social network, con educatori specializzati e diritti di visita regolari per i genitori, ha riferito il procuratore. Gli investigatori antiterrorismo sottolineano che si confrontano con minori di ogni provenienza. Alcuni hanno difficoltà comportamentali o tendono a essere solitari, con interazioni sociali prevalentemente virtuali, ma altri non mostrano segnali preoccupanti prima di attirare l’attenzione della polizia.

L’analisi del computer e del telefono del dodicenne ha rivelato 1.739 video jihadisti, “una quantità impressionante di scene di decapitazioni, sgozzamenti, sparatorie”, ha detto il procuratore. C’erano anche tutorial su come fabbricare bombe e uccidere, incluso un video che sembrava mostrare la morte reale di un uomo legato, fatto a pezzi metodicamente. “Ho visto cose orribili nella mia carriera”, ha aggiunto il procuratore, “ma questo va oltre ogni comprensione”.