Meloni oltre i limiti: lo 'Zar' Putin invade l'Ucraina e lei dà la colpa alla sinistra

globalist

29 Marzo 2022 - 16.49

Preroll

OutStream Desktop

Top right Mobile

Incredibile Giorgia Meloni: l’amica di Bannon e Orban, quella che fino all’altro ieri ha elogiato Putin mentre lo Zar di tutte le Russia e tutti i neo-fascisti imbavagliava l’opposizione, promulgava leggi liberticide e omofobe tra un avvelenamento e l’atro ora se la prende con la sinistra.

Middle placement Mobile

Così in un video nel quale l’estremista di destra si mostra con il volto corrucciato e la mascella volitiva si è lasciata andare a considerazioni imbarazzanti.

Dynamic 1

Il leit motiv: “Il frastuono della guerra ha fatto cascare il castello di sabbia della narrazione progressista. Ora più che mai serve una svolta conservatrice per tornare ad affrontare la realtà”.

Insomma l’invasione dell’Ucraina è colpe della sinistra e non di Putin, verso il quale a destra c’è sempre una certa benevolenza.

Dynamic 2

Eppure è vero il contrario: la guerra in Ucraina è figlia dei nazionalismi malati, gli stesso che stanno dietro le guerre mondiali e gli stessi che le forze progressiste – vedi il compianto Sassoli – hanno voluto condannare politicamente proponendo un’idea di Europa.unità e libera dai nazionalismi contrapposti.

Quindi, semmai, l’invasione di Putin dimostra il contrario: che serve un’Europa unita, che ha risposto in maniera unita con le sanzioni e sostenendo l’Ucraina, difendendo un paese e la stessa Ue.

Dynamic 3

Semmai i nemici dell’Europa e amici di Putin sono le forze di destra che non aa caso lo Zar ha in questi anni in lungo e in largo aiutato e finanziato. A Mosca volavano un’Europa debole. E l’estrema destra è stata in questi anni il cavallo di troia del putinismo.