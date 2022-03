La malattia di Putin è il Parkinson? L'esperto: "Ha la gunslinger gait, è un sintomo"

globalist

28 Marzo 2022 - 16.01

Non si placano le voci su una presunta malattia di Vladimir Putin, nonostante il Cremlino continui – ovviamente – a smentire. L’ultima teoria sosterrebbe che Putin abbia il Parkinson e i segni sarebbero il viso gonfio e la “gunslinger gait”, letteralmente le camminata da pistolero, un segnale che potrebbe prefigurare la malattia.

I video di Putin sono stati analizzati da Bas Bloem, professore che ha basato la sua carriera sullo studio del Parkinson. Secondo la sua analisi “per gli esperti di disturbi del movimento come noi, la prima diagnosi che viene in mente, certamente parziale, è il morbo di Parkinson, in cui un’oscillazione del braccio ridotta asimmetricamente è una caratteristica distintiva”, le sue parole.

La camminata caratteristica di Putin è argomento dibattuto da anni, tanto che sul motivo sono nate diverse tesi. Un’altra, spiega che sarebbe “l’eredità” dei suoi anni da agente del KGB.