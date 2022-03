Oscar, Zelensky potrebbe apparire in video durante la cerimonia

globalist

26 Marzo 2022 - 10.26

Nella guerra tra Russia e Ucraina, il ruolo svolto dai media è fondamentale, più che in altri conflitti. Non stupisce, quindi, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia in trattative con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per fare un’apparizione video durante la trasmissione di domenica degli Oscar.

Lo riporta il New York Post. L’Academy starebbe valutando l’opportunità e se gli Oscar debbano rimanere apolitici mentre infuria l’invasione russa dell’Ucraina. Inoltre, non è chiaro se apparirebbe dal vivo o in un messaggio registrato. Abc, che trasmette la serata, sarebbe favorevole alla partecipazione di Zelensky, che prima di diventare presidente era un attore.