Kiev: "Kherson presto libera dai russi, le forze armate ucraine avanzano"

26 Marzo 2022 - 11.10

Guerra in Ucraina, sul campo la situazione è diversificata e l’avanzata russa non sembra più così inarrestabile.

“Credo che oggi la città sarà completamente sotto il controllo delle forze armate ucraine”. Lo ha detto, intervistato dalla Bbc, il consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivsky. “Abbiamo finito in due giorno l’operazione nella regione di Kiev – ha aggiunto – così altre forze armate ora sono concentrate nella parte meridionale, cercando di liberare Kherson ed altre città ucraine”.

Le dichiarazioni del consigliere ucraino arrivano dopo che ieri fonti del Pentagono hanno detto che i russi non hanno più il controllo completo di Kherson, la prima città ucraina conquistata dai russi nella parte iniziale dell’invasione. “Riceviamo informazioni di resistenza in aree che prima venivano riportate come sotto il controllo dei russi – ha detto un ufficiale del Pentagono ai giornalisti – non possiamo confermare esattamente chi abbia il controllo di Kherson, ma a questo punto pare che non sia più solidamente in mano dei russi come era prima. Dobbiamo ritenere – ha concluso – che la città sia di nuovo un territorio conteso”.

Queste affermazioni sono state contestate da Mosca, con il colonnello generale Sergei Rudskoy, vice capo dello staff del ministero della Difesa, che sempre ieri ha affermato che la regione di Kherson è “sotto il pieno controllo” delle forze russe.