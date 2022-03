Kherson occupata dai russi ma il sindaco mette una maxi-bandiera sul municipio

globalist

24 Marzo 2022 - 17.11

Guerra in Ucraina, la città si ribella e non vuole l’invasore. A Kherson – l’unica grande città ucraina catturata dalle forze russe – torna la bandiera gialla e blu dell’ucraina sul municipio. Il sindaco Igor Kolykhaev ha postato sulla sua pagina Facebook l’immagine di una nuova enorme bandiera ucraina che scende lungo la facciata del palazzo del l consiglio comunale .

Il sindaco scrive: “La notte in cui è stato licenziato il consiglio comunale, la corda su cui si la nostra bandiera di stato è stata tagliata. Oggi abbiamo trovato l’opportunità di appenderne una nuova”.

I funzionari locali hanno precedentemente affermato che non c’era sostegno per le azioni di Mosca in ucraina tra la popolazione in gran parte di lingua russa della città.

I residenti hanno organizzato proteste regolari e pacifiche in città, esortando le truppe russe a “tornare a casa”.