Cina-Usa, al via il primo colloquio, Biden e Xi d'accordo su un punto: "Il conflitto non è nell'interesse di nessuno"

18 Marzo 2022 - 15.28

Oggi la prima telefonata tra il presidente Usa, Joe Biden e il collega cinese, Xi Jinping. La telefonata era prevista alle 14:00 ora italiana, le 21:00 a Pechino. I due leader hanno affrontato il tema del conflitto in Ucraina innescato dall’invasione russa del 24 febbraio.

«Un conflitto non è nell’interesse di nessuno». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden durante la loro conversazione telefonica di oggi. Lo riferisce la Tv cinese.

La situazione internazionale ha subito «nuovi e importanti cambiamenti» e il mondo «non è pacifico». È il giudizio espresso dal presidente cinese, Xi Jinping, durante il colloquio avuto oggi in video-conferenza con il presidente Usa, Joe Biden, con al centro la crisi in Ucraina. «La situazione internazionale ha subito nuovi e importanti cambiamenti», ha scandito Xi, citato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese. «Il tema della pace e dello sviluppo sta affrontando gravi sfide e il mondo non è pacifico», ha proseguito il presidente cinese.

Le relazioni tra Cina e Usa non possono arrivare alla fase dello scontro, che non è nell’interesse di nessuno. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del colloquio in videoconferenza con l’omologo Usa, Joe Biden, in riferimento alla crisi in Ucraina. «La crisi ucraina è qualcosa che non vogliamo vedere», ha detto Xi, citato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese. «Gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare al punto di scontro. Conflitto e confronto non sono nell’interesse di nessuno», ha scandito il presidente cinese, aggiungendo che «la pace e la sicurezza sono i tesori più preziosi della comunità internazionale».