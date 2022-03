Ucraina, Putin senza vergogna: "Il vero genocidio è stato quello dei russi nel Donbass"

globalist

16 Marzo 2022 - 15.37

Preroll

In un discorso tenuto oggi e riportato dalla Tass, Vladimir Putin avrebbe detto che a subire il “vero genocidio” sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni. Putin continua quindi a usare questa formula per giustificare l’invasione dell’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Putin nel discorso ha anche aggiunto che “l’obiettivo della Russia non è occupare l’Ucraina” e che l’operazione delle forze armate russe in Ucraina “si sta sviluppando con successo e strettamente secondo i piani”. In realtà, è sotto gli occhi di tutti gli analisti che la guerra non è andata come Putin aveva previsto, dato che – secondo le stesse testimonianze dei soldati russi catturati – l’operazione militare sarebbe dovuta durare qualche giorno.

Middle placement Mobile

Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente l’intera economia globale, ha poi sottolineato il presidente russo. Intanto secondo l’agenzia Bloomberg che cita Interfax, la Russia ha chiesto agli Stati Uniti di fermare la fornitura di armi all’Ucraina.