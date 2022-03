Ucraina: No-fly zone, una red line invalicabile. A meno che...

Umberto De Giovannangeli

14 Marzo 2022 - 14.10

Chiarezza sui limiti. Su cosa si può e si deve fare e la red line che non può essere superata se non si vuole scatenare una Terza guerra mondiale. Nucleare. È l’imperativo categorico che Stati Uniti, Europea e Nato non possono disattendere. Anche se ciò vuol dire disattendere gli appelli che giungono, nel 19° giorno di guerra, da Kiev assediata.

Quella red line invalicabile

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere alla Nato di istituire una no-fly zone sull’Ucraina, altrimenti, ha avvertito, “i razzi russi cadranno sul territorio dell’alleanza. Se non chiuderete il nostro cielo è una questione di tempo prima che i razzi russi cadano sul vostro territorio, sul territorio della Nato”, è il nuovo messaggio video del presidente ucraino. Nonostante i ripetuti appelli e il proseguimento degli attacchi da parte di Mosca, l’Occidente continua ad escludere una no fly zone in Ucraina. “Ho incontrato Stoltenberg e ne abbiamo ribadito l’impossibilità, come non c’è modo di dare caccia e Mig”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferendosi al segretario generale della Nato. “La contraerea è sul territorio russo, bielorusso e in Crimea: allestendo una no fly zone dovremmo colpire quei bersagli. Farebbe scoppiare la guerra mondiale” I timori legati all’imposizione di una no fly zone sono proprio il motivo per cui non è stata ancora imposta. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto capire più volte che una simile mossa verrebbe considerata come un coinvolgimento nel conflitto e l’Occidente vuole evitare uno scontro diretto con Mosca. Questo perché, come ha spiegato nei giorni scorsi il capo di Stato maggiore degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, “se viene imposta una no fly zone qualcuno dovrà farla rispettare: vorrebbe dire combattere le forze aeree russe”.

Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, le richieste di una no-fly zone imposta dalla Nato sull’Ucraina sono state ostacolate da un grosso problema: far rispettare una no-fly zone comporterebbe necessariamente sparare agli aerei russi e comporterebbe un rischio significativo di portare ad uno scambio nucleare. Questo argomento ha avuto la meglio alla Casa Bianca, che ha ripetutamente escluso una no-fly zone o qualsiasi altro intervento diretto nella guerra. Ma mentre la guerra continua e le vittime si accumulano, le richieste di una no-fly zone sono cresciute, anche in alcuni circoli influenti.

Creare una no fly zone in Ucraina “significherebbe entrare in guerra con la Russia, quindi è un’opzione assolutamente non perseguibile. Tutta l’Europa e la Nato stessa l’ha sempre esclusa”.

Così a Che tempo che fa il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha motivato le ragioni per le quali la “no fly zone non è perseguibile” L’Italia partecipa “alle misure di rafforzamento della deterrenza per far capire a Putin che nessun centimetro dell’Europa e dell’Alleanza atlantica può essere attaccato, e che ci sarà una risposta se ciò dovesse avvenire”, ha aggiunto Guerini.

“La Nato – puntualizza il titolare della Difesa – è un’alleanza difensiva, l’attività avviene attraverso la deterrenza e le misure di rassicurazione dei Paesi più esposti a Est. Noi siamo presenti in Lettonia, i nostri aerei che volano in Romania per fare la sorveglianza dello spazio aereo”.

Un rapporto esaustivo

A redigerlo per il sito americano Vox, specialista in analisi militari, è Zack Beauchamp.

Già dal titolo è chiaro il contenuto: “Why even a ‘limeted’ no-fly zone is a bad idea”.

“Durante il fine settimana – scrive Beauchamp – senatore Joe Manchin (D-WV) ha segnalato la sua apertura all’idea, così come altri membri del Congresso. Martedì, Politico ha pubblicato una lettera aperta che chiede una no-fly zone “limitata” su alcune parti dell’Ucraina firmata da 27 esperti di spicco, tra cui un ex comandante supremo degli alleati della Nato e due ex ambasciatori degli Stati Uniti all’alleanza. L’idea di base sarebbe quella di dispiegare risorse della Nato per impedire ai jet e agli elicotteri russi di volare su alcune parti dell’Ucraina per permettere l’evacuazione dei rifugiati e la fornitura di aiuti umanitari. Le richieste di una no-fly zone limitata soffrono dello stesso problema di base di una campagna più ampia: Non puoi implementarne una senza aumentare notevolmente il rischio di un’escalation nucleare. “Posso vedere solo due ragioni [per proporre questo]: Non hanno idea di cosa stiano parlando o stanno facendo propaganda”, dice Robert Farley, uno scienziato politico dell’Università del Kentucky che studia la potenza aerea. Inoltre, non c’è nessun tipo di zona di interdizione al volo – limitata o meno – che possa affrontare la crisi umanitaria che motiva tali richieste. Il metodo principale della Russia per bombardare le aree popolate da civili in questa guerra è stata l’artiglieria, non gli aerei – il che significa che un intervento occidentale focalizzato sull’abbattimento degli aerei si dimostrerebbe inefficace o si aggraverebbe a qualcosa di ancora più pericoloso.

Ma le richieste di una no-fly zone continuano ad arrivare comunque: reliquie di guerre precedenti condotte sotto l’indiscussa supremazia americana, non gravate dalla prospettiva di una guerra tra grandi potenze e dall’escalation nucleare.

Prima di spiegare cos’è una no-fly zone limitata, lasciatemi spiegare cosa non è. Questo:

Contro le fonti della corrispondente di Fox News Jacqui Heinrich, questa tecnologia non esiste. O come ha twittato il professore di Dartmouth Jason Lyall, “Questa è magia. Stai parlando di magia”. (L’ex ufficiale dell’aeronautica e rappresentante repubblicano della Virginia Denver Riggleman l’ha messa in modo ancora più colorito: “Follia da mandrillo”). Quindi cos’è esattamente una no-fly zone? Le no-fly zone sono un impegno a pattugliare e, se necessario, ad abbattere gli aerei militari che volano nell’area dichiarata, generalmente allo scopo di proteggere i civili. In Ucraina, questo significherebbe che gli Stati Uniti e i suoi alleati della Nato inviano jet per pattugliare i cieli dell’Ucraina – e sono disposti ad abbattere qualsiasi aereo russo che entra nello spazio aereo protetto. Dato che gli aerei russi stanno volando in missioni di combattimento in Ucraina e non mostrano segni di fermarsi, qualsiasi zona di interdizione al volo ci mette sulla strada diretta verso una guerra tra le più grandi potenze nucleari del mondo.

Le no-fly zone limitate dovrebbero essere un modo per aggirare questo problema. Operando solo in alcune aree dell’Ucraina, in teoria limitano il rischio che la Nato abbia bisogno di sparare sugli aerei russi per far rispettare il loro mandato.

A questo scopo, gli autori della lettera aperta sostengono che gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero impegnarsi solo a proteggere i “corridoi umanitari” – fette di territorio ucraino che Mosca e Kiev hanno designato come percorsi per l’evacuazione dei civili e la fornitura di aiuti. Tali corridoi sono stati impiegati nella guerra civile siriana ma sono stati spesso violati dalla Siria e dai suoi alleati russi; l’Ucraina ha già accusato le forze russe di attaccare le aree designate nel conflitto attuale.

Gli autori della lettera sostengono che un impegno della Nato a proteggere quei corridoi non porterebbe a scontri diretti con la Russia, ma dissuaderebbe efficacemente i russi dall’attaccarli di nuovo: “Quello che cerchiamo è il dispiegamento di aerei americani e della Nato non alla ricerca di uno scontro con la Russia ma per scongiurare e dissuadere un bombardamento russo che comporterebbe una massiccia perdita di vite ucraine”.

Ci sono alcuni terribili problemi con questa logica.

In primo luogo, gonfia il potere deterrente di una no-fly zone. L’assunzione che la Russia sarebbe dissuasa dall’attaccare queste aree da una presenza della Nato è in contrasto con l’esperienza passata. Dopo che la Nato ha imposto una no-fly zone sulla Bosnia nel 1993, i suoi jet hanno dovuto abbattere gli aerei serbo-bosniaci che volavano nello spazio aereo protetto. È difficile immaginare che la Russia del presidente Putin abbia molta più paura di affrontare la Nato rispetto alle forze serbo-bosniache, di gran lunga inferiori.

In secondo luogo, mettendo da parte gli abbattimenti degli aerei russi, garantire anche una no-fly zone “limitata” richiederebbe probabilmente alla Nato di andare all’attacco. Come sottolinea Damir Marusic dell’Atlantic Council, le batterie antiaeree della Bielorussia e della Russia hanno una portata sufficiente a coprire l’intero spazio aereo ucraino. A meno che i piloti della Nato non vogliano volare con la costante paura di essere abbattuti, avrebbero bisogno di eliminarle. Attaccare il territorio russo, come abbattere i loro aerei, è, ovviamente, un atto di guerra alla Russia.

Terzo, una no-fly zone in realtà farebbe relativamente poco per proteggere i civili ucraini. Una delle caratteristiche più sorprendenti del conflitto ucraino fino ad oggi è stato il ruolo sorprendentemente limitato dell’aviazione russa, che ha volato solo missioni discutibilmente efficaci nello spazio aereo ucraino. La Russia ha ancora bombardato aree popolate da civili, ma lo ha fatto principalmente usando l’artiglieria piuttosto che gli attacchi aerei. Una no-fly zone potrebbe anche non risolvere la crisi dei civili ucraini colpiti dall’esercito russo.

Tutti questi fattori mettono in dubbio la desiderabilità di qualsiasi zona di interdizione al volo, limitata o meno.

Se la missione si limita semplicemente a negare la capacità della Russia di volare nello spazio aereo ucraino, quasi certamente garantirebbe scontri con aerei e difese aeree russe senza nemmeno fermare l’uccisione di civili. Inoltre, ciò che potrebbe seguire sarebbe un rischioso “mission creep”: La continua morte di massa potrebbe creare una pressione significativa sugli Stati Uniti e la Nato per colpire l’artiglieria russa, simile al modo in cui una no-fly zone del 2011 in Libia si è rapidamente evoluta in un’operazione di cambio di regime che alla fine ha rovesciato il governo di Muammar Gheddafi.

In breve, non esiste una no-fly zone “limitata” in Ucraina. O la Nato sta usando le sue forze per negare lo spazio aereo ai jet russi, oppure no. E se gli Stati Uniti e i suoi alleati si impegnano in una tale missione, la logica della missione milita inevitabilmente verso la guerra con la Russia – con tutti i rischi di escalation nucleare che questo comporta.

L’Ucraina e i “postumi dell’unipolarismo

Quindi, se anche una no-fly zone limitata è ovviamente pericolosa, perché alcuni importanti esperti e membri del Congresso la stanno intrattenendo?

Per prima cosa, non si può negare che la situazione in Ucraina sia orribile. La sofferenza sul terreno e gli appelli per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky – che vuole disperatamente che la Nato aiuti a proteggere il suo paese da un’invasione russa – hanno colpito nel segno.

Ma parte del fascino di una no-fly zone a Washington si basa su un particolare istinto post-Guerra Fredda. Un modo utile di pensare a questo viene da Nick Miller, un professore di Dartmouth che studia le armi nucleari. Miller avverte che alcuni pensatori americani di politica estera soffrono di quella che lui definisce una “sbornia da unipolarismo”, definita come “una condizione in cui gli afflitti sostengono politiche fattibili contro avversari deboli ma possibilmente suicide contro rivali di grande potenza”.

Gli americani, per estendere la metafora, si sono ubriacati di potere dopo la caduta della Guerra Fredda, convincendosi di poter e dover intervenire in conflitti lontani per proteggere i civili e far rispettare la propria visione dell’ordine globale. Questo ha portato a campagne modellate dall’interventismo liberale e dalla guerra al terrorismo, come le missioni per fermare gli omicidi di massa in Kosovo e rovesciare Saddam Hussein.

Nel tipo di guerre che hanno preoccupato l’America per la maggior parte del periodo successivo alla Guerra Fredda, politiche come la no-fly zone avevano un certo senso. Date le forze aeree relativamente rudimentali e la difesa degli avversari dell’America, non era difficile per la prima potenza aerea del mondo prendere il controllo dei cieli con pochi e grandi rischi. La questione non era se gli Stati Uniti potessero realizzare questo obiettivo, ma se dovessero farlo.

Di fronte ad una grande potenza armata di armi nucleari, che sia una Cina in ascesa o anche una Russia militarmente inferiore, la logica a basso costo dietro una no-fly zone non si applica. Gli aerei americani dovrebbero confrontarsi con serie difese aeree; le operazioni di cambio di regime corrono un grande rischio di innescare un annientamento nucleare.

Con la domanda “potrebbe” ampiamente preclusa per queste ragioni, la domanda “dovrebbe” non entra più in gioco. Eppure gli americani afflitti da una sbornia di unipolarità non riconoscono questa realtà. Stanno ancora operando in un mondo di “dovrei” piuttosto che di “potrei”, un mondo in cui gli Stati Uniti possono davvero “fare qualcosa” nei principali conflitti del giorno senza rischiare conseguenze inaccettabili.

Questa non è una questione di moralità contro interessi, come le scelte di politica estera sono così frequentemente inquadrate. Non c’è una visione morale coerente in cui sarebbe meglio impedire agli aerei russi di bombardare Kiev aumentando significativamente il rischio di una guerra nucleare. Kiev si trova, in particolare, sul pianeta Terra.

La povertà degli argomenti per una no-fly zone in Ucraina, insieme alla loro continua prominenza nel discorso pubblico, indica come molti americani abbiano ancora i postumi dell’unipolarismo. Le cose andrebbero meglio se potessero dormirci sopra”.

Il rapporto di Vox è chiaro, netto, compendioso. E viene da una sponda che non può certo dirsi filo-Putin.

Nella guerra d’Ucraina, una guerra d’aggressione, c’è una red line insuperabile. Si chiama “no-fly zone”.