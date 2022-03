Francia, attivisti irrompono nella villa della figlia di Putin, e invitano i profughi ucraini

globalist

14 Marzo 2022 - 11.19

Alcuni attivisti sono entrati nella villa della figlia di Putin, Kateryna Tikhonova, in riva al mare a Biarritz, in Francia, facendo irruzione. Gli uomini hanno cambiato le serrature e detto di averla occupata per accogliere i profughi ucraini. Gli attivisti hanno già proposto alle autorità locali di utilizzare la villa per accogliere i profughi. Uno di loro, Pierre Haffner ha scritto su Facebook: “Abbiamo assaltato il castello di Putin a Biarritz”.

Un video di The Insider e alcune foto pubblicate su Twitter e Telegram mostrano gli attivisti all’interno della lussuosa residenza – che disporrebbe di otto camere da letto e tre bagni – con la bandiera ucraina.

