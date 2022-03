Ucraina, nuovo appello del Papa contro la guerra: "In nome di Dio, fermatevi!"

globalist

12 Marzo 2022 - 16.17

Preroll

Papa Francesco contro la guerra. Mentre il Patriarca di Mosca Kirill ha metaforicamente imbracciato il fucile a fianco di Putin dal Vaticano continuano ad arrivare parole di pace.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nuovo appello di Papa Francesco ad interrompere subito la guerra in Ucraina e a riaprire strade di pace. In un tweet il pontefice scrive: “Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani: bambini che hanno come giocattoli residui bellici… In nome di Dio, fermatevi!”.