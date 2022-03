In Arabia Saudita decapitati 81 condannati a morte in un solo giorno: il famoso 'rinascimento'

globalist

12 Marzo 2022 - 18.46

L’Arabia Saudita ha giustiziato 81 uomini tra cui sette yemeniti e un siriano sabato, ha comunicato il ministero dell’Interno, nella più grande esecuzione di massa del regno da decenni.

Il numero ha superato le 67 esecuzioni riportate in tutto il 2021 e le 27 del 2020.

I reati andavano dall’adesione a gruppi militanti al possesso di “credenze devianti”, ha detto il ministero in una dichiarazione. “Questi individui, per un totale di 81, sono stati condannati per vari crimini tra cui l’omicidio di uomini, donne e bambini innocenti”, si legge nella dichiarazione.

“I crimini commessi da questi individui includono anche il giuramento di fedeltà a organizzazioni terroristiche straniere, come Isis, al-Qaeda e Houthis”, ha aggiunto. Gli uomini includevano 37 cittadini sauditi che sono stati giudicati colpevoli in un unico caso per aver tentato di assassinare ufficiali di sicurezza e aver preso di mira stazioni di polizia e convogli, ha aggiunto il comunicato.

I gruppi per i diritti umani hanno accusato l’Arabia Saudita di applicare leggi restrittive sull’espressione politica e religiosa, e l’hanno criticata per l’uso della pena di morte, anche per imputati arrestati quando erano minorenni.

“Ci sono prigionieri di coscienza nel braccio della morte saudita, e altri arrestati da bambini o accusati di crimini non violenti”, ha detto Soraya Bauwens, vice direttore dell’associazione benefica contro la pena di morte Reprieve, in una dichiarazione.

L’Arabia Saudita nega le accuse di violazione dei diritti umani e dice che protegge la sua sicurezza nazionale attraverso le sue leggi.