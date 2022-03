Ucraina, Putin dà ai separatisti del Donbass le armi Usa catturate agli ucraini

globalist

11 Marzo 2022 - 11.28

Putin dà l’ok per l’utilizzo di volontari nella guerra nel territorio ucraino, e alla consegna delle armi occidentali catturate alle forze ucraine che si opponevano ai separatisti filo-russi delle due sedicenti repubbliche del Donbass.

Lo riferisce Sky News, sottolineando come il presidente russo abbia partecipato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale.

Secondo l’emittente, durante la riunione il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha proposto di consegnare i sistemi anti-tank Javelin e Stinger di fabbricazione americana alle forze di Luhansk e Donetsk. Putin ha espresso il suo appoggio alla proposta e ha dichiarato che dovrebbe essere permesso combattere ai volontari che vogliono aiutare le forze russe in Ucraina. Ci sono “16mila volontari in Medio Oriente che sono pronti a venire a combattere con le forze sostenute dai russi” in Ucraina, le parole del ministro Shoigu nella riunione.