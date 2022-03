Ucraina, la Polonia accusa l'Olanda: "Rallenta il processo di adesione di Kiev alla Ue"

globalist

11 Marzo 2022 - 17.49

Ucraina nell’Unione Europea? C’è chi spinge per accelerare e chi al contrario vuole rallentare se non impedire. Ed è scontro. L’Olanda vuole rallentare il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, anche se tutti gli Stati membri dell’Ue sono uniti nel sostenere gli sforzi di Kiev per l’adesione. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Il 28 febbraio, Volodymyr Zelensky ha firmato una richiesta formale per l’adesione dell’Ucraina all’Ue secondo la procedura accelerata durante l’operazione militare russa. I leader di Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia e dei tre Paesi baltici hanno sollecitato Bruxelles a concedere immediatamente all’Ucraina lo status di Paese candidato e ad avviare il processo negoziale sulla sua adesione.

“Dopo diverse ore di discussione positiva e vivace, è diventato chiaro a tutti che vogliamo vedere l’Ucraina nell’Ue. Alcuni vorrebbero che ciò accadesse prima e migliorare questa prospettiva. Questi Paesi includono la Polonia. Ma ci sono Paesi come l’Olanda che vogliono rallentare questo processo”, ha detto Morawiecki ai giornalisti a Parigi, dove si è svolto un incontro informale di due giorni dei leader dell’Ue.

Il primo ministro polacco ha aggiunto che la dichiarazione adottata al termine della prima giornata di colloqui indicava che tutti gli Stati membri dell’Ue vogliono che l’Ucraina si unisca all’associazione. Secondo Morawiecki, l’Ue intende sostenere Kiev nei suoi sforzi.

Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un’operazione militare in Ucraina, ufficialmente per rispondere alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk per contrastare l’aggressione delle truppe ucraine. Il ministero della Difesa russo sostiene che l’operazione prenda di mira solo le infrastrutture militari ucraine.