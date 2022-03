Ucraina, il racconto di Biloslavo: "Kiev accerchiata. Ai posto di blocco se vedono un telefono sparano"

globalist

11 Marzo 2022 - 12.33

Fausto Biloslavo, l’inviato di guerra in Ucraina, ha spiegato le difficoltà ad operare sul territorio ucraino, in collegamento a ‘Mattino Cinque News’: “Se metto giù di brutto non preoccupatevi, vuol dire che sono arrivato a un posto di blocco dove se vedono un telefonino sparano”. Il giornalista viaggia in automobile diretto verso Brovary “la zona dove la colonna russa è stata intercettata dai droni turchi forniti all’esercito di Zelensky”.

“La situazione è tristemente chiara, la famosa colonna russa (quella di 69 chilometri) – riferisce il giornalista – si è dispersa a nord-ovest, nord- est di Kiev e si prepara a questa operazione a tenaglia per stringere la capitale a nord su due lati e lasciare, probabilmente, una via di fuga ai civili verso sud”. Secondo Biloslavo la colonna russa è in posizione di attacco e accerchiamento e “si attende l’attacco a Kiev nei prossimi giorni, tra 24/48 ore“.