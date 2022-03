Guerra in Ucraina, dal Medio Oriente 16 mila volontari a combattere coi russi

globalist

11 Marzo 2022 - 12.24

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino ha detto che saranno miliziani siriani, e non solo, quelli che potranno combattere per la Russia in Ucraina. Il presidente Vladimir Putin si era detto favorevole a un piano per inviare volontari.

Il ministro della Difesa russo, ha spiegato Peskov ai giornalisti, sta rispondendo direttamente “a cittadini siriani e di altri Paesi” mediorientali che vogliono combattere in Ucraina.

La conferma dei rumors

Ora dunque c’è la conferma della notizia data nei giorni precedenti in cui si anticipava che Mosca stava reclutando siriani esperti in combattimenti (ossia guerriglia) nei centri urbani per combattere in Ucraina, dove l’intervento armato russo è pronto a espandersi più in profondità nelle città.



Una valutazione americana indica che la Russia, che opera in Siria dal 2015, negli ultimi giorni ha reclutato combattenti da questo Paese, sperando che la loro esperienza nei combattimenti in città possa aiutarla a prendere Kiev e infliggere un colpo devastante al governo ucraino. La mossa – hanno aggiunto i funzionari – indica una potenziale escalation dei combattimenti in Ucraina.

Del resto gli esperti militari sanno che quello che sta usando Putin (al netto della Cecenia) è il cosiddetto modello Aleppo, usato per far cadere la roccaforte dei ribelli (e dei jihadisti) in guerra con Assad: città circondata, infrastrutture distrutte, popolazione lasciata alla fame. Poi corridoi umanitari per evacuare i civili e chi si voleva prendere e alla fine assalto con devastazione finale.