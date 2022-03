globalist

10 Marzo 2022

Il ministro degli Esteri Ucraino è uscito deluso dall’incontro con il suo omologo russo Lavrov. “Purtroppo non c’è stato alcun progresso nell’incontro con Lavrov’, non sono stati compiuti passi in avanti sul cessate il fuoco”.

Dmytro Kuleba nel corso di una conferenza stampa al termine del suo incontro con Sergei Lavrov ad Antalya in Turchia, ha ricordato che l’obiettivo dell’Ucraina è quello di organizzare un corridoio umanitario da Mariupol e di raggiungere una tregua di 24 ore.