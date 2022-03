Bombe termobariche, cosa sono e come funzionano le armi usate dall'esercito russo in Ucraina

globalist

10 Marzo 2022 - 10.43

Preroll

L’ammissione del ministro della difesa russo Sergej Kužugetovič Šojgu, che ha confermato l’utilizzo del lanciarazzi TOS-1A, ha messo in allerta l’opinione pubblica sul concetto di bomba termobarica. Un’arma già utilizzata in passato, anche dall’esercito Usa-

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le bombe termobariche sono chiamate anche armi volumetriche, e si basano sull’interazione di un monopropellente e di particelle energetiche. Il monopropellente esplode mentre le particelle energetiche bruciano nell’aria circostante, provocando una palla di fuoco circondata da un’area di fortissima pressione. Da qui l’etimologia del termine termobarico: gli effetti devastanti della temperatura sono combinati a quelli della pressione.

Middle placement Mobile

Rispetto ai semplici esplosivi, le armi termobariche possono garantire l’assenza di distruzioni collaterali rispetto all’obiettivo principale. Queste particolari armi vengono usate anche per neutralizzare esplosivi a carica chimica, ma l’utilizzo principale è quello legato ai tunnel e ai bunker per eliminare il personale all’interno. Sia Usa che Russia possiedono armi termobariche e l’ultimo utilizzo ufficialmente riportato è quello nel 2017 in Afghanistan.