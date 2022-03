Salvini fa retorica sull'8 marzo: continua a travestirsi da pacifista ma ancora non nomina Putin

globalist

8 Marzo 2022 - 11.47

Sono passati 13 giorni dall’inizio della guerra e Matteo Salvini non ha ancora preso le distanze né criticato apertamente Vladimir Putin. Il leader del carroccio, però, non perde occasione per lanciare slogan e parlare in termini vaghi e astratti di guerra.

Questa mattina ha pubblicato sul suo profilo twitter una richiesta d’aiuto per le donne ucraine, per celebrare l’otto marzo.

“Aiutare queste donne, bimbe, madri e nonne è un dovere per ciascuno di noi. Ognuno può fare qualcosa di concreto, diamo voce al grande cuore dell’Italia. Buon 8 marzo a chi soffre e a chi aiuta. Un abbraccio dalla Polonia, in viaggio verso campi profughi ai confini con l’Ucraina».