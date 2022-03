Tatiana, Alise e Nikita: la madre ucraina e i figli uccisi dalle bombe russe

globalist

8 Marzo 2022 - 19.01

Ha catturato l’attenzione del mondo la foto della famiglia con due bambini uccisi dai colpi di mortaio russi mentre stava cercando di lasciare Irpin. In realtà, l’uomo non faceva parte della famiglia, ma era un amico della donna con cui stava fuggendo.

La donna si chiamava Tatiana Perebeynos, aveva due figli, Alise e Nikita, anche loro uccisi dai russi, e non era ancora scappata da Irpin perché si prendeva cura della madre malata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha promesso di dare la caccia e uccidere “ogni bastardo” responsabile della loro morte.

Mikita Mikado, un investitore nella startup in cui lavorava la donna, ha pubblicato l’immagine su Facebook e ne ha confermato la sua morte. “Purtroppo, la sua famiglia non ha potuto lasciare Irpin prima a causa della madre malata”, ha scritto in un post commemorando la madre uccisa e esortando i suoi seguaci a donare per gli sforzi di recupero in Ucraina.

“Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore o per riparare il nostro dolore. Ma per noi è fondamentale non lasciare che Tania e i suoi figli Alise e Nikita rimangano solo statistiche. La sua famiglia è stata vittima del fuoco non provocato sui civili, che secondo qualsiasi legge è un crimine contro l’umanità”, ha aggiunto l’uomo.

“L’esercito russo è criminale e dovrebbe essere fermato. I nostri cuori sono spezzati. Le nostre preghiere sono per tutti gli ucraini, che stanno lottando per il loro diritto di esistere”.