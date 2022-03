L’ex presidente Janukovic, da Mosca, invita di fatto Zelensky a capitolare

globalist

8 Marzo 2022 - 12.19

Preroll

Viktor Janukovych è stato il presidente dell’Ucraina dal 2010 al 2014, condannato a 13 anni per tradimento, considerato un uomo di Putin.

Dalla sua deposizione è scaturita la rivolta di Maidan. Ora Janukovych vive in Russia e ha detto la sua sull’attuale governo ucraino, rivolgendosi direttamente a Zelensky.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sei personalmente obbligato a fermare lo spargimento di sangue e a raggiungere un accordo di pace a ogni costo”. Si è espresso così l’ex presidente ucraino filorusso, Viktor Janukovych, rivolgendosi al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo un messaggio diffuso dall’agenzia russa Ria Novosti. “E’ quello che l’Ucraina, il Donbass e la Russia si aspettano”, aggiunge il 71enne Janukovych, deposto dalla rivoluzione del 2014, sostenendo che si tratterebbe di una mossa che verrebbe accolta con favore anche dai partner di Kiev in Occidente.

Middle placement Mobile

Secondo i media ucraini, il Cremlino rivorrebbe Janukovych – da anni in in Russia – di nuovo al potere. In Ucraina l’ex presidente è stato condannato in contumacia a 13 anni di reclusione per tradimento.