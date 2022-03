Il discorso di Zelensky: "L'Ucraina combatterà fino alla fine, il nostro popolo ha dato prove di eroismo"

globalist

8 Marzo 2022 - 19.05

Il discorso di Zelensky ha toccato il Regno Unito: dal Presidente parole accorate mentre su Kiev si stringe l’assedio russo.

“Mi rivolgo a voi come cittadino, come presidente di un grande Paese, con un sogno”. Così ha esordito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi in collegamento video in diretta ai parlamentari britannici riuniti alla Camera dei Comuni a Londra.

Zelensky ha proseguito paragonando la lotta dell’Ucraina contro la Russia allo sforzo bellico britannico contro la Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. “Non volevate perdere il vostro Paese quando i nazisti volevano prenderlo”, ha detto il presidente ucraino ai deputati che prima dell’inizio del discorso gli hanno tributato una standing ovation. “E avete dovuto combattere per la Gran Bretagna”, ha aggiunto prima di elogiare il popolo ucraino. “Il mio popolo ha dato prova di eroismo contro le forze russe. I bombardamenti non ci hanno fermati”, ha detto ancora Zelensky.

– L’Ucraina “combatterà fino alla fine” e “non verrà sconfitta”: lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel discorso in teleconferenza al Parlamento britannico.

“Continueremo a combattere per la nostra terra, a qualunque costo. Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle spiagge e per le strade”, ha continuato Zelensky, evocando il celebre discorso pronunciato da Winston Churchill nel 1940.