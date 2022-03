Biden blocca le importazioni di petrolio e gas russo: "Per Putin l'Ucraina non sarà mai una vittoria"

globalist

8 Marzo 2022 - 18.28

Guerra in Ucraina, linea dura degli Stati Uniti. Non saranno più accettate importazioni di petrolio russo, gas e carbone. Il presidente americano Joe Biden ha annunciato oggi un completo bando alle importazioni russe in campo energetico. “Il popolo americano darà un altro potente colpo” a Putin, ha detto il presidente, sottolineando che gli Stati uniti “non vogliono sovvenzionare la guerra di Putin”.

“L’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, denunciando come il leader russo “sembri determinato a continuare il suo percorso assassino a qualunque costo”. In una dichiarazione dalla Casa Bianca

Biden ha denunciato che Putin “ha già trasformato due milioni di ucraini in profughi: la Russia potrà continuare la sua avanzata ad un prezzo terribile, ma questo è già molto chiaro, l’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin”.

“Putin potrà essere in grado di prendere una città, ma non sarà mai in grado di tenere il Paese. E se non risponderemo all’assalto di Putin alla pace globale ed alla stabilità oggi, il costo della libertà sarà anche maggiore domani”, ha continuato il presidente americano. Che poi è tornato a elogiare il popolo ucraino, che “ha ispirato il mondo con il suo coraggio, il suo patriottismo, la sua determinazione a vivere libero”.