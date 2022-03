Ucraina, Croce rossa: il percorso per il corridoio umanitario per uscire da Mariupol è minato

globalist

7 Marzo 2022 - 10.23

Preroll

Ci sono enormi difficoltà per i civili per lasciare la città di Mariupol, messa a durissima prova dagli attacchi russi. Dominik Stillhart, direttore delle operazioni per il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha fatto sapere che il percorso disegnato per il corridoio umanitario che dovrebbe portare i civili fuori da Mariupol in alcuni tratti è impraticabile perchè minato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nell’intervista alla Bbc Stillhart ha detto che alcuni membri del personale del CICR avevano cercato di uscire da Mariupol lungo un percorso concordato domenica, ma presto si sono resi conto che “la strada loro indicata era minata”.