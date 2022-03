Kiev contro Israele e El Al: "Guadagnano denaro zuppo di sangue ucraino"

globalist

7 Marzo 2022 - 18.53

Kiev attacca Israele. E nonostante il presidente ucraino sia ebreo e attendesse da Tel Aviv un diverso trattamento, la real-politik israeliana al momento prevale sull’aiuto all’Ucraina.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba denuncia la compagnia di bandiera israeliana El AL che accetta pagamenti attraverso il circuito bancario russo ‘Mir’ messo a punto per evadere le sanzioni.

“Mentre il mondo sanziona la Russia per le sue barbariche atrocità in Ucraina, alcuni preferiscono guadagnare denaro zuppo di sangue ucraino. Come la El Al”, ha scritto in un tweet Kuleba.

“E’ immorale e un colpo per le relazioni ucraino israeliane”, ha aggiunto, pubblicando lo screenshot di una pagina di pagamenti della compagnia di bandiera israeliana in cui Mir compare accanto a Visa e Mastercard, fra le diverse possibilità di pagamento con carta di credito.