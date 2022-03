Guerra in Ucraina, combattimenti nella città di Mykolaiv, i russi bombardano i quartieri residenziali

globalist

7 Marzo 2022 - 18.36

Preroll

Guerra in Ucraina, si combatte senza sosta in tanti puntiu del paese. Nella città di Mykolaiv, che si trova a 250 km a sud di Kiev, continuano intensi combattimenti. Lo scrive oggi la CNN sulla base di video verificati via geolocalizzazione che mostrano bombardamenti sulla città ucraina. In uno dei video, ripreso nel quartiere di Korabelnyi, nella parte sud, si vedrebbero esplosioni dovute ad attacchi contro un’area residenziale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Negli ultimi giorni i combattimenti tra le forze ucraine e russe si sono incentrati in particolare attorno alla base militare che si trova nella parte sudorientale della città.

Middle placement Mobile

In un altro video postato su Telegram dal governatore della regione, Vitali Kim, l’esponente ucraino sostiene che i russi si stiano ritirando dopo aver perso due carri armati in una “battaglia” presso l’aeroporto. Inoltre sostiene che alcuni soldati russi siano stati evacuati dall’area con un elicottero. Impossibile per la Cnn verificare le affermazioni di Kim.

Dynamic 1

Traces of Russian shelling near Mykolaiv pic.twitter.com/Lkhy34yMu6 — Brian 👨‍👦 (@brianmcarsales) March 7, 2022

Un altro video mostrerebbe fumo nero che innalza dal quartiere meridionale di Solyani