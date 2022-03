Russia, Paypal e Revolut interrompono le relazioni con Mosca: stop alle transazioni

globalist

5 Marzo 2022 - 11.36

Le sanzioni che stanno colpendo la Russia raccolgono sempre più adesioni nel mondo. Anche PayPal e Revolut hanno imposto lo stop alle loro relazioni con Mosca: PayPal ha ufficialmente lasciato il mercato della Russia dopo che nei giorni scorsi aveva bloccato la creazione di nuovi account nel paese, rendendo di fatto impossibile effettuare o ricevere pagamenti dalla Russia.

Da oggi non è quindi più possibile effettuare o ricevere pagamenti dalla Russia attraverso il suo sistema di scambio di denaro. La banca online ha scelto le stesse misure: la piattaforma non permette più ai suoi clienti di fare operazioni bancarie sia con la Russia e che con la Bielorussia. La stessa Revolut, nei giorni scorsi, aveva lanciato una raccolta fondi per la popolazione colpita dalla guerra.